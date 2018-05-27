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В Закарпатской области задержали пограничника-взяточника

НовостиПроисшествия    27.05.2018 - 21:19
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Пограничник задержан на Закарпатье при получении 1,1 тыс. долларов взятки

26 мая в Закарпатской области при получении взятки за содействие контрабанде сигарет задержали пограничника. Об этом информирует пресс-служба ГПСУ.

В частности, сообщается, что пограничник задержан на Закарпатье при получении 1,1 тыс. долларов

Пограничника задержали во время получения взятки в результате реализации материалов уголовного производства по ч.3 ст. 368 УК Украины. Свои услуги за помощь в перемещении сигарет через границу пограничник оценил в 1080 долларов.

Напомним, как сообщалось ранее, в "Борисполе" пограничник отказался от 9 тыс. долларов за пропуск индусов.

Иностранцам вынесли запрет на въезд в Украину сроком на три года.

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Теги публикации: пограничники, взятка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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