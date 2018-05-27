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У Закарпатській області затримали прикордонника-хабарника

НовиниНадзвичайні події    27.05.2018 - 21:19
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Прикордонник затриманий на Закарпатті при отриманні 1,1 тис. доларів хабара

26 травня в Закарпатській області при отриманні хабара за сприяння контрабанді сигарет затримали прикордонники. Про це інформує пресс-служба ДПСУ.

Зокрема, повідомляється, що затриманий прикордонник на Закарпатті при отриманні 1,1 тис. доларів

Прикордонника затримали під час отримання хабара в результаті реалізації матеріалів кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 КК України. Свої послуги за допомогу в переміщення цигарок через кордон прикордонник оцінив у 1080 доларів.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, в "Борисполі" пограничник відмовився від 9 тис. доларів за пропуск індусів.

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Теги публікації: пограничники, взятка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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