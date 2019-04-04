В Закарпатской области задержали банду вымогателей

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировали в Закарпатской области деятельность организованной группировки, которая специализировалась на вымогательстве денег у предпринимателей. Об этом сообщает РБК-Украина по ссылке пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в состав группы входили пятеро жителей региона. Злоумышленники систематически требовали деньги с представителей коммерческих структур.

В случае неуплаты "дани" рэкетиры угрожали бизнесменам физической расправой. Правоохранители задокументировали факт вымогательства участниками группировки от местного предпринимателя 30 тыс. евро.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины на одной из улиц областного центра во время получения третьей части неправомерной выгоды в размере 2,5 тыс. долларов.

Решается вопрос относительно объявления фигурантам дела подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для установления других фактов противоправной деятельности участников организованной группировки.

Фото: задержание членов группировки (ssu.gov.ua)

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили заказное убийство предпринимателя из Херсонской области, задержав организатора преступления.

РБК-Украина писало, что в Житомирской области полиция совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) прекратила деятельность организованной преступной группировки, которое специализировалось на вымогательстве средств у предпринимателей.