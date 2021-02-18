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В Закарпатской области выявили два случая малярии

Новина українською → Закарпатская область, Четверг 18 февраля 2021 17:08
В Закарпатской области выявили два случая малярии Фото: лаборатория (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Закарпатской области выявили два случая заболевания малярией. Случаи выявили у граждан Республики Конго, которые прилетели в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

Отмечается, что заболел мальчик в возрасте 1 год 10 месяцев и его мама.

По словам матери, ребенок переболел малярией примерно 3 месяца назад. В Украине у мальчика на третий день появилось нерегулярное повышение температуры тела до 39 градусов. Ориентировочно тогда же лихорадка и нерегулярное повышение температуры до 39-40 градусов появились и у матери.

Через неделю после приезда в Украину мать с ребенком обратились за медицинской помощью.

На основании лабораторных исследований у пациентов выявлен возбудитель малярии - P. falciparum (++). Назначено соответствующее лечение. Состояние больных удовлетворительное.

Напомним, в декабре прошлого года в Харькове зарегистрировали случай заражения малярией. Инфицированный вернулся из Экваториальной Гвинеи. Однако мужчина умер.

Кроме того, в мае в Харькове уже регистрировали завозной случай малярии. Тогда болезнь диагностировали у 20-летнего студента.

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