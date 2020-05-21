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В Харькове зарегистрирован завозной случай малярии

Новости » Общество     21.05.2020 - 14:34
В Харькове зарегистрирован завозной случай малярии
Фото: комар (pixabay)

Студент приехал в Украину в прошлом году

В Харькове зарегистрирован завозной случай малярии. Студент, которому 20 лет, приехал в Украину 3 сентября 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

Первые симптомы (слабость, боль в горле, температура тела повысилась до 37 С.) появились еще 9 мая, но он обратился в больницу только через 6 дней.

Во время лабораторного исследования у молодого человека обнаружили возбудители малярии P.vivax и P.оvale (возбудители малярии такого типа могут жить в организме человека бессимптомно до трех лет).

"16 мая молодого человека госпитализировали с диагнозом малярия.
По месту жительства больного провели эпидемиологическое и энтомологические обследования. В связи с отсутствием в настоящее генерации малярийных комаров, малярийный сезон в Харькове не начался ", - заявивлы в ЦОС.

Напомним, в Украине сейчас эпидемия коронавируса. Сейчас зафиксировано 19 706 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 579 - летальные.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет за месяц выйти из всех этапов коронавируса.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Харьковмалярия
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