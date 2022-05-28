В Закарпатской области смягчили ограничения для туристов: какие маршруты под запретом

В Закарпатской области с 27 мая разрешили посещать леса. В то же время Совет обороны области оставил часть туристических маршрутов под запретом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.

Напомним, Совет обороны Закарпатской области 27 мая отменил запрет на въезд в леса Закарпатья транспортных средств и другой самоходной техники (кроме транзитных путей) и посещение лесов населением.

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