В Закарпатской области смягчили ограничения для туристов: какие маршруты под запретом

Речь идет о запрете посещения таких участков туристических маршрутов:
Закарпатский туристический путь в точках: переход Убля / Малый Березный - пгт Великий Березный - ур. Яворник - с. Соль - ур. Княгиня - с. Стужица - с. Загорб - г. Черемуха - с. Лубня - г. Плишка - с. Верховина-Бистра - пер. Ужоцкий; г. Стог - г. Межипотоки - г. Поп Иван; Мармарошский - пол. Лисья - с. Деловое;
из с. Делового до г. Поп Иван на территории Трибушанського природоохранного научно-исследовательского отделения;
к водопаду Ялинский на территории Трибушанского природоохранного научно-исследовательского отделения;
к минеральному источнику в урочище Головач на территории Марамороского природоохранного научно-исследовательского отделения;
с. Стужица - Пралеса - Кременец на территории Ужанского национального природного парка;
ур. Быстрый - лесной дом - Стела на границе на территории Ужанского национального природного парка;
с. Стужица - гора Кременец на территории Ужанского национального природного парка.
Напомним, Совет обороны Закарпатской области 27 мая отменил запрет на въезд в леса Закарпатья транспортных средств и другой самоходной техники (кроме транзитных путей) и посещение лесов населением.
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