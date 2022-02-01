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В Закарпатской области пограничники задержали вертолет контрабандистов

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Киев, Вторник 01 февраля 2022 17:46
В Закарпатской области пограничники задержали вертолет контрабандистов Фото: вертолет контрабандистов задержали в Закарпатской области (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В ночь на 1 февраля украинские пограничники зафиксировали пролет неизвестного летательного аппарата. В ходе поиска на высокогорье был обнаружен вертолет, на котором могла перевозиться контрабанда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства внутренних дел Украины.

Отмечается, что пограничники, сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции обнаружили вертолет, который нарушил границу, в Хустском районе Закарпатской области. Спрятали летательный аппарат в горной труднодоступной местности.

В кабине вертолета Aérospatiale Alouette III, стоимостью которого превышает 150 тысяч долларов, находились рассыпанные пачки сигарет. Правоохранители допускают, что воздушным судном могли перемещать через границу и нелегальных мигрантов в соседние страны.

Устанавливаются все причастные к происшествию лица. Вертолет взят под охрану. Начато досудебное расследование.

Обнаруженный вертолет может взять на борт 6 пассажиров и 750 килограммов груза. Способен развивать скорость до 185 километров в час и пролетать более 550 километров. Как отметили в МВД, в багажный отсек может уместиться до полусотни ящиков сигарет.

Фото: вертолет контрабандистов задержали в Закарпатской области (facebook.com/mvs.gov.ua)

Напомним, по итогам 2021 года в Украине нелегальный рынок сигарет обновил рекорды.

Отметим, в конце прошлого года пограничники под Одессой обнаружили крупную партию контрабанды из Сингапура.

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Служба безопасности Украины Министерство внутренних дел Украины Закарпатская область
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