В Закарпатской области отменили ослабление карантина

Усиливать карантин будут уже с сегодняшнего дня
Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Закарпатской ОГА приняла решение об отмене ослабление карантина в области. Некоторые ограничения начнут действовать уже с 23 июня.
Об этом сообщает пресс-служба Закарпатского областного центра общественного здоровья.
Так, с 25 июня будет запрещено учреждениям здравоохранения проведение плановой госпитализации. Разрешено, в частности, оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам, новорожденным; оказание неотложной помощи, оказание помощи пациентам с онкологическими заболеваниями.
В выходные и праздничные дни запретят регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров общественным транспортом в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном сообщениях.
Начиная с 00:00 23 июня установят КПП на перевальных участках:
Изменится режим работы местных органов исполнительной власти и территориальных подразделений центральных органов исполнительной власти. В частности устанавливается начало работы:
Ранее сообщалось, что во Львовской области карантинные мероприятия продлили до 30 июня.
РБК-Украина писало, что с 22 июня в областях Украины решение об усилении карантина будет принимать местная власть.
Автор: Инна Собора