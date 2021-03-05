Закарпатской области необходима "красная" зона, - ОГА
Директор департамента здравоохранения Закарпатской областной госадминистрации Анатолий Пшеничный заявил, что Закарпатье необходимо ввести в "красную" карантинную зону. Он считает, что в другом случае в регионе может произойти коллапс медицинской системы.
Об этом сообщает "Укринформ".
"Мое мнение как руководителя департамента здравоохранения ОГА такова, что нынче "красная" зона Закарпатью просто необходима! Но это будет решать государственная комиссия ТЭБ и ЧС. За последние две недели мы наблюдаем рост заболеваемости", - сказал Пшеничный.
Он также добавил, что несмотря на все обращения и предостережения жителей региона, в Закарпатье эпидемиологическая ситуация только ухудшилась.
"Мы даже не остановились на каком-то плато, заболеваемость ежедневно растет, сегодня имеем очередной рекорд - 748 новых инфицированных в сутки", - добавил Пшеничный.
Напомним, ранее сообщалось, что в Закарпатской области наблюдается вспышка коронавирус, похож на ситуацию в Прикарпатье. В области почти половина больниц переполнена больными на коронавирус пациентами.
Также РБК-Украина писало, что по состоянию на 5 марта произошли изменения в карте адаптивного карантина в Украине. В частности, Хмельницкая область перешла в "оранжевую" зону.