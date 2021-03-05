Закарпатской области необходима "красная" зона, - ОГА

Директор департамента здравоохранения Закарпатской областной госадминистрации Анатолий Пшеничный заявил, что Закарпатье необходимо ввести в "красную" карантинную зону. Он считает, что в другом случае в регионе может произойти коллапс медицинской системы.

"Мое мнение как руководителя департамента здравоохранения ОГА такова, что нынче "красная" зона Закарпатью просто необходима! Но это будет решать государственная комиссия ТЭБ и ЧС. За последние две недели мы наблюдаем рост заболеваемости", - сказал Пшеничный.

Он также добавил, что несмотря на все обращения и предостережения жителей региона, в Закарпатье эпидемиологическая ситуация только ухудшилась.

"Мы даже не остановились на каком-то плато, заболеваемость ежедневно растет, сегодня имеем очередной рекорд - 748 новых инфицированных в сутки", - добавил Пшеничный.