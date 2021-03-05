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Закарпатській області необхідна "червона" зона, - ОДА

Новость на русском → Закарпатська область, П'ятниця 05 березня 2021 13:45
Закарпатській області необхідна "червона" зона, - ОДА Фото: людина (GettyImages)
Автор: Андрій Козловський

Директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської обласної держадміністрації Анатолій Пшеничний заявив, що Закарпаття необхідно ввести до "червоної" карантинної зони. Він вважає, що в іншому випадку в регіоні може статися колапс медичної системи.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Моя думка як керівника департаменту охорони здоров'я ОДА така, що наразі "червона" зона Закарпаттю просто необхідна! Але це вирішуватиме державна комісія ТЕБ та НС. За останні два тижні ми спостерігаємо ріст захворюваності", - сказав Пшеничний.

Він також додав, що попри усі звернення та застереження жителів регіону у Закарпатті епідеміологічна ситуація тільки погіршилась.

"Ми навіть не зупинилися на якомусь плато, захворюваність щодня росте, сьогодні маємо черговий рекорд - 748 нових інфікованих за добу", - додав Пшеничний.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Закарпатській області спостерігається спалах коронавірусу, схожий на ситуацію в Прикарпатті. В області майже половина лікарень переповнена хворими на коронавірус пацієнтами.

Також РБК-Україна писало, що за станом на 5 березня відбулися зміни у карті адаптивного карантину в Україні. Зокрема, Хмельницька область перейшла до "помаранчевої зони".

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