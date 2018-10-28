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В Закарпатской обл. задержали таксиста, который перевозил нелегалов через венгерскую границу

Новости » Общество    28.10.2018 - 20:41
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Нелегалами оказались граждане Сирии и Кувейта

В Закарпатской области правоохранители задержали таксиста, который пытался перевезти через украинскую границу группу иностранцев в Венгрию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Как сообщается, информацию о легковом автомобиле с нелегалами, который двигался в сторону границы, предоставили оперативники Западного регионального управления ГПСУ. В указанном направлении выдвинулась группа реагирования отделения "Саловка".

Отмечается, что правонарушителей задержали за 200 метров до госграницы на окраине населенного пункта Есень Ужгородского района.

"Один из задержанных назвался сирийцем, у другого обнаружили просроченный паспорт гражданина Кувейта. Как впоследствии удалось выяснить правоохранителям, до границы нелегалов доставил таксист из города Ужгород своим автомобилем", - рассказали пограничники.

Всех нарушителей доставили в пограничное подразделение для установления всех обстоятельств. Их привлекут к административной ответственности.

Напомним, ранее сообщалось, что 23 сентября, во Львовской области пограничники отделения "Грушев" задержали 11 нелегалов из Турции.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на границе с Польшей, в ПП "Краковец", утром, 5 сентября, сотрудники Государственной пограничной службы Украины помешали прорыву в Украину транспортного средства.

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Новости Украины Государственная пограничная службанелегалыЗакарпатская область
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