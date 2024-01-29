UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Закарпатській області під кригу провалилося двоє рибалок

Фото: на Закарпатті двоє рибалок провалилися під кригу, один чоловік загинув (t.me/dsns_telegram)
Автор: Володимир Костирін

У Закарпатській області в Хустському районі вчора у неділю двоє чоловіків під час риболовлі провалилися під кригу. Одного з них вдалося врятувати, а другий загинув у крижаній воді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Трагічний випадок стався в селі Дубрівка на місцевому ставку близько опівдня 28 січня.

Як розповіли рятувальники, щойно один із рибалок побачив, що напарник іде під воду, то одразу кинувся на допомогу, проте мало не потонув сам.

"Вибратись із ополонки йому допомогли місцеві мешканці, які передали постраждалого працівникам екстреної медичної допомоги", - йдеться у повідомленні. 

Через деякий час за 10 метрів від берега водолази вилучили з води тіло 70-річного чоловіка без ознак життя, та передали працівникам поліції.

 

На Закарпатті під час риболовлі загинув чоловік, а другого вдалося врятувати (фото: t.me/dsns_telegram)

Зимова риболовля на льоду

У ДСНС закликали пам'ятати та не ігнорувати правила безпеки під час риболовлі у зимовий період. Також надзвичайники пояснили, за якими простими ознаками можна визначити міцність криги.

"Небезпечний лід - каламутний, малопрозорий та білий, а міцний той, який прозорий та має відтінок синього кольору", - розповіли рятувальники. 

Додамо, що для доброї і безпечної зимової риболовлі потрібно, щоб лід був не тоншим за 5-7 см. Але гарантованою товщиною вважається товщина льоду від 10 см.

Детальніше про зимову риболовлю на льоду, що категорично не можна робити, та правила і поради - читайте в матеріалі за цим посиланням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНСЗакарпатська областькригарибалка