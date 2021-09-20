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"Закарпатгаз" установил 23 ШГРП производства RGC Production

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Закарпатская область, Понедельник 20 сентября 2021 14:03
"Закарпатгаз" установил 23 ШГРП производства RGC Production Газорегуляторный пункт шкафного типа (пресс-служба "Винницагаза")
Автор: Мария Тарарыева

С начала года "Закарпатгаз" установил 23 новых газорегуляторных пункта шкафного типа (ШГРП). Современное инновационное оборудование Львовского завода-производителя RGC Production было установлено на замену самортизированным сработанным пунктам, которые исчерпали срок эксплуатации.

Об этом сообщает пресс-служба "Закарпатгаза".

Планом развития АО "Закарпатгаз" предусмотрена замена ШГРП в 29 населенных пунктах Ужгородского, Мукачевского и Тячевского районов области. В компании отметили, что новое оборудование позволит осуществлять бесперебойную и безопасную доставку голубого топлива 6350 потребителям.

"ШГРП RGC Production имеют многоступенчатую защиту, минимизируют утечки газа и аварийные ситуации, - отметил начальник отдела инвестиций ВТУ АО "Закарпатгаз" Николай Ивасий. - Что это значит для потребителя? Именно ШГРП обеспечивают корректную и безопасную работу газовых приборов, рассчитанных на потребление природного газа низкого давления. Фильтры шкафного газорегуляторного пункта очищают голубое топливо перед подачей энергоносителя потребителям".

&quot;Закарпатгаз&quot; установил 23 ШГРП производства RGC Production

Обновление ШГРП (пресс-служба "Закарпатгаза")

По словам пресс-службы, обновление ШГРП проводится в рамках инвестиционной программы – Плана развития предприятия.

"Стоимость оборудования с проведением комплекса монтажных работ составляет около 8,2 млн гривен. Согласно действующему законодательству, данные работы финансируются из тарифа на распределение газа, поэтому оплата потребителями услуги по распределению газа обеспечивает своевременное проведение редизайна газовых сетей. В планах до конца года смонтировать еще 21 объект", - говорится в сообщении.

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Закарпатская область Газ
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