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"Закарпатгаз" встановив 23 ШГРП виробництва RGC Production

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Закарпатська область, Понеділок 20 вересня 2021 14:03
"Закарпатгаз" встановив 23 ШГРП виробництва RGC Production Газорегуляторний пункт шафового типу (прес-служба "Вінницягазу")
Автор: Марія Тарариєва

З початку року "Закарпатгаз" встановив 23 нових газорегуляторних пункти шафового типу (ШГРП). Сучасне інноваційне обладнання Львівського заводу-виробника RGC Production було встановлене на заміну замортизованим спрацьованим пунктам, які вичерпали термін експлуатації.

Про це повідомляє прес-служба "Закарпатгазу".

Планом розвитку АТ "Закарпатгаз" передбачено заміну ШГРП у 29 населених пунктах Ужгородського, Мукачівського та Тячівського районів області. У компанії зазначили, що нове обладнання дозволить здійснювати безперебійну та безпечну доставку блакитного палива до 6350 споживачів.

"ШГРП RGC Production мають багатоступеневий захист, мінімізують витоки газу та аварійні ситуації, - зазначив начальник відділу інвестицій ВТУ АТ "Закарпатгаз" Микола Івасій. – Що це означає для споживача? Саме ШГРП забезпечують коректну та безпечну роботу газових приладів, що розраховані на споживання природного газу низького тиску. Фільтри шафового газорегуляторного пункту очищують блакитне паливо перед подачею енергоносія споживачам".

&quot;Закарпатгаз&quot; встановив 23 ШГРП виробництва RGC Production

Оновлення ШГРП (прес-служба "Закарпатгазу")

За словами прес-служби, оновлення ШГРП проводиться в рамках інвестиційної програми – Плану розвитку підприємства.

"Вартість обладнання з проведенням комплексу монтажних робіт складає близько 8,2 млн гривень. Відповідно до чинного законодавства, дані роботи фінансуються з тарифу на розподіл газу, тому оплата споживачами послуги з розподілу газу забезпечує вчасне проведення редизайну газових мереж. У планах до кінця року змонтувати ще 21 об’єкти", - йдеться у повідомленні.

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