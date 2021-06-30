"Закарпатгаз" за три года инвестировал в газовые сети более 52 млн гривен

"Ежегодно объем инвестиций в газораспределительную систему Закарпатской области определяется НКРЭКУ. Эти средства заложены в тарифе на распределение. Выполнение инвестпрограммы в каждом регионе контролируются регулятором", - говорится в сообщении.

В этом году "Закарпатгаз" планирует осуществить реконструкцию сетей и сооружений на них на сумму 15 млн гривен.

"Планируется замена 8 ГРП и 13 ШГРП, 15 станций катодной защиты сетей от коррозии. Более 1700 домов получат новые КБРТ. В том числе, почти 3 млн гривен запланированы на кольцевание газопроводов, замену поврежденных участков газопроводов протяженностью 5,9 км. Уже проведен капитальный ремонт опор при переходе газопровода через реку в Свалявском районе", - отметил технический директор АО "Закарпатгаз" Сергей Козар.

В компании отметили, что определенных по инвестиционной программе средств недостаточно для того, чтобы обновить все устаревшие газовые сети и объекты края. Единственным источником поступлений предприятия являются средства, уплаченные потребителями за услугу по распределению природного газа.

"Действующий тариф не позволяет осуществить полноценную реконструкцию сетей газоснабжения, в том числе и находящихся в собственности государства. Модернизация сетей является важной не только для безопасности, она позволяет уменьшить расход технологического газа, то есть в долгосрочной перспективе уменьшает нагрузку на потребителей газа", - говорится в сообщении.

АО "Закарпатгаз" призывает потребителей платить за распределение газа вовремя, чтобы все запланированные мероприятия могли быть выполнены в срок.

"Инвестируя в газораспределительные сети региона, компания обеспечивает стабильное и бесперебойное газоснабжение для 276 тысяч потребителей области", - говорится в сообщении.