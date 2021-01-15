"Закарпатгаз": тарифные убытки компании за прошлый год составляют почти 153 млн гривен

Газовая труба (kmu.gov.ua)

В 2020 году АО "Закарпатгаз" получил почти 153 млн гривен убытков. К такой ситуации привело резкое рост цен на газ, который предприятие покупает для технологических нужд за тарифные средства.

Об этом сообщает пресс-служба "Закарпатгаза".

"В январе текущего года тенденция к росту цен на газ сохранилось, из-за чего новые тарифы, установленные Регулятором с 1 января 2021 года, также не покрывают всех обоснованных затрат Оператора ГРС. Такая хроническая убыточность дестабилизирует деятельность газораспределительной компании, которая обеспечивает газом 275 тысяч клиентов Закарпатской области", - говорится в сообщении.

По словам финансового директора АО "Закарпатгаз" Натальи Дорохиной, почти 40% от полученных тарифных средств предприятие направляет на закупку объемов газа для технологических нужд. В течение второго полугодия 2020 года цена на газ выросла на 54%, хотя в прошлогоднем тарифе на распределение его стоимость была на треть ниже.

"Такая существенная разница между ценой и стоимостью газа, заложенной в тарифе АО "Закарпатгаз", привела к колоссальным убыткам. По итогам 2020 года компания получила убытки в сумме почти 153 млн гривен", — пояснила Наталья Дорохина.

Аналогичная ситуация сложилась и с тарифами на распределение, установленные на 2021 год. В связи с резким подорожанием природного газа на рынке, действующий с 1 января 2021 года тариф на распределение уже не покрывает всех экономически обоснованных затрат на приобретение технологического газа для АО "Закарпатгаз".

В частности, в тарифе на распределение на 2021 год стоимость технологического газа установлена на уровне 5 800 тысячи гривен за куб. м. По результатам торгов на европейском хабе TTF стоимость январского газа уже составляет 9 650 гривен за тысячи куб. м. АО "Закарпатгаз" не смогло приобрести газ на Украинской энергетической бирже. По словам пресс-службы, компания дважды, 29 и 30 декабря 2020 года, объявляла торги с целью закупки технологического газа, но так и не смогла купить ресурс за предусмотренные в тарифе средства.

"В тексте Меморандума с МВФ, который подписан президентом и премьер-министром, указано, что тарифы на распределение должны покрывать все затраты Операторов ГРС. Последствиями невыполнения Меморандума с МВФ станут рост рисков дестабилизации газоснабжения потребителей области, разбалансировка на уровне Операторов ГРС и доведения предприятий отрасли к дефолту уже в первом полугодии 2021 года", - говорится в сообщении.