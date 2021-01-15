"Закарпатгаз": тарифні збитки компанії за минулий рік становлять майже 153 млн гривен

Газова труба (kmu.gov.ua)

У 2020 році АТ "Закарпатгаз" отримав майже 153 млн гривень збитків. До такої ситуації призвело різке зростання цін на газ, який підприємство купує для технологічних потреб за тарифні кошти.

Про це повідомляє прес-служба "Закарпатгазу".

"У січні поточного року тенденція до зростання цін на газ зберіглася, через що нові тарифи, встановлені Регулятором з 1 січня 2021 року, також не покривають всіх обґрунтованих витрат Оператора ГРМ. Така хронічна збитковість дестабілізує діяльність газорозподільної компанії, яка забезпечує газом 275 тисяч клієнтів Закарпатської області", - йдеться у повідодмленні.

За словами фінансової директорки АТ "Закарпатгаз" Наталії Дорохіної, майже 40% від отриманих тарифних коштів підприємство направляє на закупівлю обсягів газу для технологічних потреб. Впродовж другого півріччя 2020 року ціна на газ зросла на 54%, хоча у минулорічному тарифі на розподіл його вартість була на третину нижчою.

"Така суттєва різниця між ціною та вартістю газу, закладеною в тарифі АТ "Закарпатгаз", призвела до колосальних збитків. За підсумками 2020 року компанія отримала збитки в сумі майже 153 млн гривень", — пояснила Наталія Дорохіна.

Аналогічна ситуація склалася і з тарифами на розподіл, що встановлені на 2021 рік. У зв’язку з різким здорожчанням природного газу на ринку, чинний з 1 січня 2021 року тариф на розподіл вже не покриває всіх економічно обґрунтованих витрат на придбання технологічного газу для АТ "Закарпатгаз".

Зокрема, в тарифі на розподіл на 2021 рік вартість технологічного газу встановлена на рівні 5 800 гривень за тисячц куб. м. За результатами ж торгів на європейському хабі TTF вартість січневого газу вже становить 9 650 гривень за тисячц куб. м. АТ "Закарпатгаз" не змогло придбати газ на Українській енергетичній біржі. За словами прес-служби, компанія двічі, 29 та 30 грудня 2020 року, оголошувала торги з метою закупівлі технологічного газу, але так і не змогла придбати ресурс за передбачені в тарифі кошти.

"В тексті Меморандуму з МВФ, що підписаний президентом та прем’єр-міністром, зазначено, що тарифи на розподіл мають покривати всі витрати Операторів ГРМ. Наслідками невиконання Меморандуму з МВФ стануть зростання ризиків дестабілізації газопостачання споживачів області, розбалансування на рівні Операторів ГРМ та доведення підприємств галузі до дефолту вже у першому півріччі 2021 року", - йдеться у повідомленні.