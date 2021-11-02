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"Закарпатгаз Сбыт": задолженность бытовых потребителей выросла на 81 млн гривен

Автор: Мария Тарарыева

Уровень расчетов населения перед ООО "Закарпатгаз Сбыт" за голубое топливо в период с 1 октября 2020 года до 30 сентября 2021 года составляет 97% и ниже за аналогичный период предыдущего газового года (106%).

Об этом сообщает пресс-служба "Закарпатгаз Сбыта".

"В связи с пандемией COVID-19 и подорожанием энергоресурсов в прошлом отопительном сезоне, сократился уровень расчетов населения. За год прирост задолженности бытовых потребителей нашей компании составил 81 миллион гривен. Больше всего долги населения за газ выросли в Ужгороде (на 14,5 млн гривен), Мукачево (на 12,3 млн гривен) и Виноградове (на 11,8 млн гривен)", – отметила директор ООО "Закарпатгаз Сбыт" Виктория Томинець.

По словам Виктории Томинец, компания идет навстречу своим клиентам и предлагает потребителям, имеющим задолженность, заключить договор реструктуризации долга.

Договор реструктуризации является актуальным, в частности, для потребителей, которые задолжали за газ и хотят оформить субсидию. Если такой договор будет заключен в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, жилищная субсидия будет назначена с начала сезона.

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Закарпатская областьГаз