"Закарпатгаз Сбыт": юрлица могут платить за электроэнергию одним счетом

"Теперь вместо оплаты двух счетов – за услугу по снабжению электроэнергией и за услугу по распределению электроэнергии двум отдельным компаниям – клиент может платить всего один счет, который выставляет персональный менеджер компании-поставщика", - говорится в сообщении.

При этом, по словам пресс-службы, клиент платит за услугу по распределению в размере тарифа, установленного НКРЭКУ, то есть в том же размере, как и при осуществлении оплаты клиентом непосредственно оператору системы распределения (ОСР).

"После введения новой модели украинского энергорынка деятельность по распределению электроэнергии и деятельность по снабжению электроэнергией осуществляют разные юридические лица, каждое из которых имеет лицензию на свой вид деятельности. Понимая потребности клиентов в экономии времени и ресурсов, "Закарпатгаз Сбыт" дает возможность заключить всего один договор с компанией-поставщиком и взаимодействовать по оплате за обе услуги (за услугу по снабжению электроэнергией и за услугу по распределению электроэнергии) только с одним персональным менеджером" , – отметила директор ООО "Закарпатгаз Сбыт" Виктория Томинец.

По ее словам, как за услугу по снабжению электроэнергией, так и за услугу по распределению электроэнергии клиент может платить согласно выбранному им графику.

"Для клиентов ООО "Закарпатгаз Сбыт" – это три варианта на выбор: предоплата, подкадальная оплата и наложенный платеж. В случае, если клиент выбрал предварительную оплату, то до 25 числа месяца, предшествующего месяцу поставки, он получает и платит единый счет за поставку и распределение. В случае подекадной оплаты клиент оплачивает счет 5, 15 и 25 числа месяца поставки, в случае наложенного платежа – до 10 числа месяца следующего за месяцем поставки", - говорится в сообщении.