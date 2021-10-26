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"Закарпатгаз Сбыт" увеличивает объемы поставок электроэнергии для бизнеса

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Закарпатская область, Вторник 26 октября 2021 18:14
"Закарпатгаз Сбыт" увеличивает объемы поставок электроэнергии для бизнеса Газовый вентиль (kmu.gov.ua)
Автор: Мария Тарарыева

За последние полгода 72 юридических лица избрали ООО "Закарпатгаз Сбыт" (работает под брендом "Твий газзбут") своим поставщиком электроэнергии. Большинство клиентов – представители сферы обслуживания и торговли, а также образования, строительства и сельского хозяйства.

Об этом сообщает пресс-служба "Закарпатгаз Сбыта".

"Представителей бизнеса интересуют выгодные и комфортные условия сотрудничества с поставщиком энергоресурсов. Ввиду этого все больше юридических лиц выбирают пакетное предложение "Газ + Электроэнергия". В этом случае клиент экономит свое время и ресурсы, ведь взаимодействует с одним персональным менеджером, помогающим решать вопросы по обоим энергоресурсам – формирует и направляет счета, корректирует объемы, консультирует. Уже 38 юридических лиц избрали именно такое пакетное предложение", – отмечает директор ООО "Закарпатгаз Сбыт" Виктория Томинець.

По словам Виктории Томинець, среди преимуществ сотрудничества с компанией – отсутствие штрафов за небалансы, возможность оплачивать услугу распределения электроэнергии через поставщика, выбор наиболее удобного для конкретного потребителя способа оплаты – подписка, подекадная оплата или наложенный платеж.

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