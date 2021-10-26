"Закарпатгаз Збут" збільшує обсяги поставок електроенергії для бізнесу

За останні півроку 72 юридичних особи обрали ТОВ "Закарпатгаз Збут" (працює під брендом "Твій газзбут") своїм постачальником електроенергії. Більшість клієнтів - представники сфери обслуговування і торгівлі, а також освіти, будівництва та сільського господарства.

"Представників бізнесу цікавлять вигідні та комфортні умови співпраці з постачальником енергоресурсів. Зважаючи на це все більше юридичних осіб обирають пакетну пропозицію "Газ + електроенергія". У цьому випадку клієнт економить свій час і ресурси, адже взаємодіє з одним персональним менеджером, що допомагає вирішувати питання по обох енергоресурсах – формує і направляє рахунки, коригує обсяги, консультує. Вже 38 юридичних осіб обрали саме таку пакетну пропозицію", - зазначає директор ТОВ "Закарпатгаз Збут" Вікторія Томинець.

За словами Вікторії Томинець, серед переваг співпраці з компанією - відсутність штрафів за небаланси, можливість оплачувати послугу розподілу електроенергії через постачальника, вибір найбільш зручного для конкретного споживача способу оплати – підписка, подекадна оплата або накладений платіж.