"Закарпатгаз Сбыт": уровень расчетов в области выше на 21%, чем по всей Украине

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

В целом за 5 месяцев текущего года закарпатцы уплатили за газ 1,4 млрд гривен

Уровень расчетов за газ, потребленный населением Закарпатья за 5 месяцев текущего года, улучшился. По состоянию на 1 июня закарпатцы задолжали 1 млрд 63 млн гривен, что на 13% меньше от суммы долга по состоянию на 1 января 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По информации директора ООО "Закарпатгаз Сбыт" Виктория Томинець, на Закарпатье уровень расчетов за указанный период превышает средний по Украине на 21%.

"Такому результату способствовало несколько факторов. В частности, жесткий контроль за платежной дисциплиной. Количество отключений должников выросло на 42% по сравнению с прошлым годом, а 484 дела переданы в суд для взыскания задолженности в судебном порядке. Возможность начисления пени за просрочку оплаты также стимулировало людей вовремя рассчитываться за потребленный газ. Кроме того, с определенной категорией граждан Общество заключило договор реструктуризации долга. А еще на Закарпатье 99% помещений, в которых используется природный газ, оснащены счетчиками", – отметила Виктория Томинець.

По словам пресс-службы, повышению уровня оплат также способствуют и клиентские сервисы. Самыми популярными из них является "Личный кабинет", мобильное приложение 104Mobile, чат-бот "7104ua" в мессенджере Viber.

Однако в компании считают, что уровень расчетов мог быть еще лучшим, если бы НКРЭКУ привело к единым стандартам систему учета газа и устранило коллизии в законодательстве, которые приводят к различному толкованию субъектами взаимоотношений вопрос приведения к стандартным условиям объема потребленного газа.

"Такие противоречия приводят к тому, что почти 64 тысячи потребителей (23,2%) платят за газ приведенный к стандартным условиям, поскольку в них установлены счетчики с термокомпенсаторами. А другим Оператор ГРС осуществляет такое приведение с помощью коэффициентов, утвержденные приказом Минтопэнерго. Однако, потребители через неоднозначную позицию НКРЭКУ, этот объем не оплачивают", – пояснила начальник отдела расчетов ООО "Закарпатгаз Сбыт" Елена Токльонок.

Также в компании отметили, что в целом за 5 месяцев текущего года закарпатцы уплатили за газ 1,4 млрд гривен, из которых почти 1,2 млрд гривен (88%) получил НАК "Нафтогаз Украины".