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"Закарпатгаз Збут": рівень розрахунків в області вищий на 21%, ніж по всій Україні

Новини » Енергетика    18.06.2019 - 14:10
"Закарпатгаз Збут": рівень розрахунків в області вищий на 21%, ніж по всій Україні
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Загалом за 5 місяців поточного року закарпатці сплатили за газ 1,4 млрд гривень

Рівень розрахунків за газ, спожитий населенням Закарпаття за 5 місяців поточного року, покращився. Станом на 1 червня закарпатці боргують 1 млрд 63 млн гривень, що на 13% менше від суми боргу станом на 1 січня 2019 року. Про це повідомляє прес-служба компанії.

За інформацією директора ТОВ "Закарпатгаз Збут" Вікторії Томинець, на Закарпатті рівень розрахунків за вказаний період перевищує середній по Україні на 21%.

"Такому результату сприяло кілька чинників. Зокрема, жорсткий контроль за платіжною дисципліною. Кількість відключень боржників зросла на 42% у порівнянні з минулим роком, а 484 справи передано до суду для стягнення заборгованості в судовому порядку. Можливість нарахування пені за прострочення оплати також стимулювало людей вчасно розраховуватися за спожитий газ. Крім того, з певною категорією громадян Товариство уклало договір реструктуризації боргу. А ще на Закарпатті 99% помешкань, в яких використовується природний газ, оснащені лічильниками", – зазначила Вікторія Томинець.

За словами прес-служби, підвищенню рівня оплат також сприяють і клієнтські сервіси. Найпопулярнішими з них є "Особистий кабінет", мобільний додаток 104Mobile, чат-бот "7104ua" у месенджері Viber.

Однак в компанії вважають, що рівень розрахунків міг бути ще кращим, якби НКРЕКП привело до єдиних стандартів систему обліку газу та усунуло колізії в законодавстві, які призводять до різного тлумачення суб’єктами взаємовідносин питання приведення до стандартних умов обсягу спожитого газу.

"Такі суперечності призводять до того, що майже 64 тисячі споживачів (23,2%) сплачують за газ приведений до стандартних умов, оскільки у них встановлені лічильники з термокомпенсаторами. А іншим Оператор ГРМ здійснює таке приведення за допомогою коефіцієнтів, що затверджені наказом Мінпаливенерго. Однак, споживачі через неоднозначну позицію НКРЕКП, цей обсяг не оплачують", – пояснила начальник відділу розрахунків ТОВ "Закарпатгаз Збут" Олена Токльонок.

Також у компанії зазначили, що загалом за 5 місяців поточного року закарпатці сплатили за газ 1,4 млрд гривень, з яких майже 1,2 млрд гривень (88%) отримав НАК "Нафтогаз України".

"Харківгаз Збут" забезпечив рекордно високий рівень розрахунків з "Нафтогазом" Від початку року контакт-центр "Львівгазу" опрацював 1,4 млн звернень споживачів
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