"Закарпатгаз Сбыт": цена газа для населения не меняется

В этом году ООО "Закарпатгаз Сбыт" предложило клиентам два долгосрочных коммерческих предложения – "Твой газ годовой" и "Твой газ равномерный платеж". На каком бы из этих тарифов ни были бытовые потребители, цена для них до конца апреля 2022 года останется стабильной.

"Около 267 тысяч бытовых потребителей и в дальнейшем бесперебойно будут получать газ по цене 7,99 гривен за кубометр. Менеджеры ООО "Закарпатгаз Сбыт" ежедневно работают над тем, чтобы клиенты компании были обеспечены энергоресурсом в необходимом объеме", – отметила директор ООО "Закарпатгаз Сбыт" Виктория Томинець.

По ее словам, на европейском энергетическом рынке в очередной раз наметилась тенденция к росту стоимости газа. Колебание цены ресурса отразилось на некоторых украинских поставщиках. Часть из них в декабре предложила бытовым потребителям газ по цене, которая превысила 34 гривны за кубометр в месячных тарифах.

В ООО "Закарпатгаз Сбыт" призвали потребителей к своевременным расчетам за голубое топливо, которые являются залогом стабильного прохождения отопительного сезона. А также напомнили, что платить за потребленное голубое топливо надо ежемесячно, не позднее 25-го числа месяца, следующего за расчетным.