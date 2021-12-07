"Закарпатгаз Сбыт": цена газа для населения не меняется
Стоимость голубого топлива для бытовых клиентов ООО "Закарпатгаз Сбыт", работающего под брендом "Твой газсбыт", остается на уровне 7,99 гривен за кубометр.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
В этом году ООО "Закарпатгаз Сбыт" предложило клиентам два долгосрочных коммерческих предложения – "Твой газ годовой" и "Твой газ равномерный платеж". На каком бы из этих тарифов ни были бытовые потребители, цена для них до конца апреля 2022 года останется стабильной.
"Около 267 тысяч бытовых потребителей и в дальнейшем бесперебойно будут получать газ по цене 7,99 гривен за кубометр. Менеджеры ООО "Закарпатгаз Сбыт" ежедневно работают над тем, чтобы клиенты компании были обеспечены энергоресурсом в необходимом объеме", – отметила директор ООО "Закарпатгаз Сбыт" Виктория Томинець.
По ее словам, на европейском энергетическом рынке в очередной раз наметилась тенденция к росту стоимости газа. Колебание цены ресурса отразилось на некоторых украинских поставщиках. Часть из них в декабре предложила бытовым потребителям газ по цене, которая превысила 34 гривны за кубометр в месячных тарифах.
В ООО "Закарпатгаз Сбыт" призвали потребителей к своевременным расчетам за голубое топливо, которые являются залогом стабильного прохождения отопительного сезона. А также напомнили, что платить за потребленное голубое топливо надо ежемесячно, не позднее 25-го числа месяца, следующего за расчетным.