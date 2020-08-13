"Закарпатгаз Сбыт" продолжает стабильно обеспечивать область газом после отмены ПСО

"Закарпатгаз Сбыт" продолжает стабильно обеспечивать жителей области газом после отмены специальных обязанностей. Так, с 1 августа Кабинет министров Украины отменил действие положения о возложении специальных обязанностей (ПСО) на поставщиков газа.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмена ПСО означает, что государство больше не регулирует цену голубого топлива для населения. В дальнейшем каждый поставщик самостоятельно формирует ресурс газа и устанавливает цену с учетом рыночных факторов и происхождения ресурса.

После отмены ПСО ООО "Закарпатгаз Сбыт" продолжает бесперебойную подачу голубого топлива всем категориям потребителей.

"Не совсем верно называть отмену ПСО открытием рынка газа. Он был открыт еще в 2015 году с принятием Закона Украины "О рынке природного газа". С мая 2019 года цена газа меняется ежемесячно. В июне цена газа для населения достигла своего исторического минимума, а уже с июля она начала расти. Цены в Украине отражают и тенденции на мировом и европейском рынках газа, где с приближением отопительного сезона стоимость газа растет", - рассказала директор "Закарпатгаз Сбыта" Виктория Томинец.

Она отметила, что для того, чтобы в рыночных условиях цену определяла прозрачная конкурентная борьба, после отмены ПСО очень важно, чтобы государство обеспечило равный доступ всех поставщиков к ресурсу "Укргаздобычи".

По словам Виктории Томинец, пока на энергетическом рынке государства насчитывается более 700 лицензированных поставщиков голубого топлива. Однако лишь несколько десятков из них имеют опыт работы с населением, а развитую сеть центров обслуживания клиентов и необходимые онлайн сервисы - единицы.