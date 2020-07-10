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"Закарпатгаз Сбыт" продолжает поставки газа по регулируемым ценам до августа

Закарпатская область, Пятница 10 июля 2020 16:53
"Закарпатгаз Сбыт" продолжает поставки газа по регулируемым ценам до августа
Газовый вентиль (dtek.com)
Автор: Мария Тарарыева

Компания поставляет природный газ для 275 740 бытовых потребителей и 532 религиозных организаций

"Закарпатгаз Сбыт" до 1 августа продолжает поставлять газ населению и религиозным организациям области по регулируемым ценам, на условиях, определенных правительством и НАК "Нафтогаз Украины". При этом цену газа на июль "Нафтогаз" сообщит после 20 июля.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"С 1 июля 2020 года в Украине ожидали старта свободного рынка газа. Однако правительство продлило полномочия поставщиков со специальными обязанностями до 1 августа. Это позволит не допустить срывов в поставках природного газа, ведь сейчас все еще остается нерешенным вопрос формирования ресурса природного газа для обеспечения потребностей населения", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что правительство до сих пор не установило четких механизмов, с помощью которых поставщики природного газа для населения смогут иметь равный доступ на рыночных условиях к ресурсу АО "Укргаздобыча".

"Согласно упомянутому постановлению правительства цена на природный газ формируется с 1 по 22 число месяца поставки газа. То есть, цена газа для бытовых потребителей в июле сформируется до 22 июля", - говорит директор ООО "Закарпатгаз Сбыт" Виктория Томинець.

По словам пресс-службы, ООО "Закарпатгаз Сбыт" поставляет природный газ для 275 740 бытовых потребителей и 532-х религиозных организаций.

"Кроме того, клиентами "Закарпатгаз Сбыта" является более 3500 субъектов хозяйствования. За 5 лет деятельности компания зарекомендовала себя как надежного поставщика природного газа в регионе", - говорится в сообщении.

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