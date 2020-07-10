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"Закарпатгаз Збут" продовжує постачання газу за регульованими цінами до серпня

Закарпатська область, П'ятниця 10 липня 2020 16:53
"Закарпатгаз Збут" продовжує постачання газу за регульованими цінами до серпня
Газовий вентиль (dtek.com)
Автор: Мария Тарарыева

Компанія постачає природний газ для 275 740 побутових споживачів і 532 релігійних організацій

"Закарпатгаз Збут" до 1 серпня продовжує постачати газ населенню та релігійним організаціям області за регульованими цінами, на умовах, визначених урядом та НАК "Нафтогаз України". При цьому ціну газу на липень "Нафтогаз" повідомить після 20 липня.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"З 1 липня 2020 року в Україні очікували старту вільного ринку газу. Однак уряд продовжив повноваження постачальників зі спеціальними обов’язками до 1 серпня. Це дозволить не допустити зривів у постачанні природного газу, адже наразі все ще залишається невирішеним питання формування ресурсу природного газу для забезпечення потреб населення", - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що уряд досі не встановив чітких механізмів, за допомогою яких постачальники природного газу для населення зможуть мати рівний доступ на ринкових умовах до ресурсу АТ "Укргазвидобування".

"Згідно зі згаданою постановою уряду ціна на природний газ формується з 1 по 22 число місяця постачання газу. Тобто, ціна газу для побутових споживачів у липні сформується до 22 липня", - говорить директорка ТОВ "Закарпатгаз Збут" Вікторія Томинець.

За словами прес-служби, ТОВ "Закарпатгаз Збут" постачає природний газ для 275 740 побутових споживачів і 532-х релігійних організацій.

"Крім того, клієнтами "Закарпатгаз Збуту" є понад 3500 суб’єктів господарювання. За 5 років діяльності компанія зарекомендувала себе як надійного постачальника природного газу в регіоні", - йдеться у повідомленні.

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