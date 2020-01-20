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"Закарпатгаз Сбыт": потребители более чем на 13% уменьшили задолженность

Новости » Энергетика     20.01.2020 - 16:31
"Закарпатгаз Сбыт": потребители более чем на 13% уменьшили задолженность
Иллюстративное фото (УНИАН)

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эта цифра стала на 13% меньше

По состоянию на начало 2020 года клиенты ООО "Закарпатгаз Сбыт" задолжали за потребленный газ 1 млрд 620 тыс. гривен. Однако сумма задолженности все равно остается слишком большой. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Всего за использованный газ задолжали жители городов Ужгород, Мукачево, Виноградов и Виноградовского района, – сообщают в ООО "Закарпатгаз Сбыт". Средняя задолженность одного потребителя – от 3500 до 4700 гривен".

По словам пресс-службы, в течение 2019 года почти 16,5 тыс. клиентов "Закарпатгаз Сбыта" получили предупреждение о прекращении поставки газа за долги, что на 23% больше чем в 2018 году. Газоснабжение было прекращено 3747 потребителям Закарпатской области, что на 40% больше, чем в 2018 году.

Общая задолженность потребителей, отключенных от газоснабжения, составляет почти 42 млн гривен.

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