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"Закарпатгаз Збут": споживачі більш ніж на 13% зменшили заборгованість

Новини » Енергетика     20.01.2020 - 16:31
"Закарпатгаз Збут": споживачі більш ніж на 13% зменшили заборгованість
Ілюстративне фото (УНІАН)

Порівняно з аналогічним періодом минулого року ця цифра стала на 13% меншою

Cтаном на початок 2020 року клієнти ТОВ "Закарпатгаз Збут" заборгували за спожитий газ 1 млрд 620 тис. гривень. Однак сума заборгованості все одно залишається занадто великою. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Найбільше за використаний газ боргують мешканці міст Ужгород, Мукачево, Виноградів та Виноградівського району, – повідомляють у ТОВ "Закарпатгаз Збут". Середня заборгованість одного споживача – від 3500 до 4700 гривень".

За словами прес-служби, впродовж 2019 року майже 16,5 тис. клієнтів "Закарпатгаз Збуту" отримали попередження про припинення постачання газу через борги, що на 23% більше ніж в 2018 році. Газопостачання було припинено 3747 споживачам Закарпатської області, що на 40% більше, ніж в 2018 році.

Загальна заборгованість споживачів, відключених від газопостачання, становить майже 42 млн гривень.

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