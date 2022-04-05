"Закарпатгаз Сбыт": оплата за газ является составляющей стабильного функционирования экономики

"Клиенты нашей компании понимают, что своевременная оплата за потребленный газ является необходимой составляющей для стабильного функционирования экономики Украины, что особенно важно в условиях военного положения. Несмотря на войну, лучше всего в прошлом месяце за потребленное голубое топливо рассчитывались потребители в общинах Свалявы, Перечина и Межгорье, за что им отдельная благодарность. Хуже всего в первый месяц весны заплатили за газ жители общин Тячева, Виноградова и Иршавы", - отметила директор ООО "Закарпатгаз Сбыт" Виктория Томинец.

По ее словам, по сравнению с мартом прошлого года, почти на 22 тысяч клиентов меньше заплатило за природный газ.

"Во время действия военного положения ООО “Закарпатгаз Сбыт” не прекращает поставки природного газа должникам и не взимает штрафы за несвоевременные расчеты. Компания понимает, что большое количество украинцев оказалась в очень сложных жизненных обстоятельствах, и пока не может оплатить за потребленный природный газ. Но потребители, которые в состоянии это сделать, должны рассчитаться и поддержать коммунальную сферу", - сообщают в пресс-службе.

Безопасно и без комиссии оплатить за потребленный газ клиенты ООО "Закарпатгаз Сбыт" могут через онлайн-сервисы:

кнопка "Оплатить газ" на сайте компании https://zkgaszbut.com.ua/

viber-бот Твой газсбыт https://bit.ly/3sRaq9U;

личный кабинет на сайте ООО"Закарпатгаз Сбыт" https://my.zkgaszbut.com.ua/

клиентские сервисы 104.ua.

"Напоминаем, что задолженность за жилищно-коммунальные услуги может стать причиной отмены субсидии на следующий отопительный сезон. Субсидия не предоставляется, если есть просроченная задолженность за коммунальные услуги за более, чем три месяца на сумму более 680 гривен. Наличие задолженности будет анализироваться органами социальной защиты населения в мае текущего года", - говорится в сообщении.