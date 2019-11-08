"Закарпатгаз Сбыт": онлайн-платежи за газ выросли почти на 40%

Иллюстративное фото (104.ua)

С помощью онлайн-платежей в октябре были оплачены счета за газ на 2 млн гривен

С начала года почти 32 тыс. платежей за газ клиенты "Закарпатгаз Сбыта" провели с помощью онлайн-сервисов. Это почти на 40% больше по сравнению с январем-октябрем прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Тенденция к росту популярности онлайн-оплат сохраняется. Например, за октябрь их на 1000 больше, чем за сентябрь. И это легко объяснить, ведь это удобно: покупателю не нужно идти в отделение банка или к терминалу и тратить свое время. Современный мир требует скорости и простоты решений. Поэтому учитываем потребности клиентов", - отметила директор ООО "Закарпатгаз Сбыт" Виктория Томинець.

С помощью онлайн-платежей в октябре были оплачены счета за газ на 2 млн гривен. Одним из самых популярных и удобных сервисов является "Личный кабинет" на сайте 104.ua.

"Мы советуем закарпатцам регистрироваться в "Личном кабинете" на 104.ua. С его помощью можно не только узнать актуальную цену на природный газ, скачать счет, но и заплатить за газ. Также можно войти в свой аккаунт с мобильного приложения 104 Mobile или 104 Mobile Light, а оплату осуществить при помощи популярных платежных сервисов Easy Pay, iPay, Portmone", - пояснила Виктория Томинець.

В "Личном кабинете", кроме уже указанного, можно передать показания счетчика, посмотреть историю своих расчетов, скачать счет, узнать актуальную цену на газ, обратиться к специалистам газовой компании с вопросом. Существуют и другие возможности. Например, с 15 октября почти 1800 закарпатцев, которые приняли участие в акции "Моя энергонезависимость", имеют возможность управлять газовым запасом именно через "Личный кабинет".

По состоянию на сегодня в "Личном кабинете" зарегистрировано почти 82 тыс. аккаунтов, что составляет 31% от всего количества потребителей газа в Закарпатье.