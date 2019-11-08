"Закарпатгаз Збут": онлайн-платежі за газ зросли майже на 40%

Ілюстративне фото (104.ua)

За допомогою онлайн-платежів у жовтні були сплачені рахунки за газ на 2 млн гривень

З початку року майже 32 тис. платежів за газ клієнти "Закарпатгаз Збуту" провели за допомогою онлайн-сервісів. Це майже на 40% більше у порівнянні з січнем-жовтнем минулого року. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Тенденція до зростання популярності онлайн-оплат зберігається. Наприклад, за жовтень їх на 1000 більше, аніж за вересень. І це легко пояснити, адже це зручно: споживачу не треба йти у відділення банку чи до терміналу й витрачати свій час. Сучасний світ вимагає швидкості та простоти рішень. Тож враховуємо потреби клієнтів", - зазначила директорка ТОВ "Закарпатгаз Збут" Вікторія Томинець.

За допомогою онлайн-платежів у жовтні були сплачені рахунки за газ на 2 млн гривень. Одним із найпопулярніших та зручних сервісів є "Особистий кабінет" на сайті 104.ua.

"Ми радимо закарпатцям реєструватися в "Особистому кабінеті" на 104.ua. З його допомогою можна не тільки дізнатися актуальну ціну на природний газ, завантажити рахунок, але й сплатити за газ. Також можна увійти у свій обліковий запис із мобільного додатку 104 Mobile чи 104 Mobile Light, а оплату здійснити за допомогою популярних платіжних сервісів Easy Pay, iPay, Portmone", - пояснила Вікторія Томинець.

У "Особистому кабінеті", окрім уже зазначеного, можна передати показання лічильника, подивитися історію своїх розрахунків, завантажити рахунок, дізнатися актуальну ціну на газ, звернутися до фахівців газової компанії з питанням. Існують й інші можливості. Наприклад, з 15 жовтня майже 1800 закарпатців, які взяли участь в акції "Моя енергонезалежність", мають можливість управляти газовим запасом саме через "Особистий кабінет".

Станом на сьогодні в "Особистому кабінеті" зареєстровано майже 82 тис. акаунтів, що становить 31% від усієї кількості споживачів газу в Закарпатті.