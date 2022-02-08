По состоянию на 1 февраля ООО "Закарпатгаз Сбыт", работающее под брендом "Твой газсбыт", поставляет электроэнергию 188 юридическим лицам. Из них - 108 бюджетных учреждений и 80 предприятий.
Об этом сообщает пресс-служба "Закарпатгаз Сбыта".
Большая часть предприятий используют пакетную услугу "Газ + Электроэнергия".
"ООО "Закарпатгаз Сбыт" наращивает объемы поставок электроэнергии юридическим лицам. Кроме "бюджетников", нашими клиентами являются предприятия, работающие в сферах обслуживания, транспорта, торговли, строительства, сельского хозяйства. Сейчас 58% бизнес-клиентов компании выбрали для себя пакет "Газ + Электроэнергия", - отметила директор ООО "Закарпатгаз Сбыт" Виктория Томинець.
В компании отмечают, что комплексная услуга от ООО "Закарпатгаз Сбыт" экономит бизнесу время и ресурсы, ведь клиент взаимодействует с одним персональным менеджером, который консультирует по вопросам поставки и газа, и электроэнергии. Компания предлагает юридическим лицам различные коммерческие предложения на основе индивидуальных договоренностей и прозрачных тарифов.
Среди преимуществ сотрудничества с ООО "Закарпатгаз Сбыт" в компании называют:
"С коммерческими предложениями ООО "Закарпатгаз Сбыт" юридические лица могут ознакомиться на сайте компании", - говорится в сообщении.