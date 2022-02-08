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"Закарпатгаз Сбыт" наращивает объемы поставок электроэнергии юридическим лицам

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Закарпатская область, Вторник 08 февраля 2022 15:53
"Закарпатгаз Сбыт" наращивает объемы поставок электроэнергии юридическим лицам Фото: опора линии электропередач (РБК-Украина)
Автор: Мария Тарарыева

По состоянию на 1 февраля ООО "Закарпатгаз Сбыт", работающее под брендом "Твой газсбыт", поставляет электроэнергию 188 юридическим лицам. Из них - 108 бюджетных учреждений и 80 предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба "Закарпатгаз Сбыта".

Большая часть предприятий используют пакетную услугу "Газ + Электроэнергия".

"ООО "Закарпатгаз Сбыт" наращивает объемы поставок электроэнергии юридическим лицам. Кроме "бюджетников", нашими клиентами являются предприятия, работающие в сферах обслуживания, транспорта, торговли, строительства, сельского хозяйства. Сейчас 58% бизнес-клиентов компании выбрали для себя пакет "Газ + Электроэнергия", - отметила директор ООО "Закарпатгаз Сбыт" Виктория Томинець.

В компании отмечают, что комплексная услуга от ООО "Закарпатгаз Сбыт" экономит бизнесу время и ресурсы, ведь клиент взаимодействует с одним персональным менеджером, который консультирует по вопросам поставки и газа, и электроэнергии. Компания предлагает юридическим лицам различные коммерческие предложения на основе индивидуальных договоренностей и прозрачных тарифов.

Среди преимуществ сотрудничества с ООО "Закарпатгаз Сбыт" в компании называют:

  • оплата за услугу по поставке электроэнергии и услугу по ее распределению одним счетом;
  • отсутствие платы за небалансы;
  • дозаказ объемов в периоде потребления
  • гибкий график оплат;
  • консультативная поддержка персональным менеджером 24/7.

"С коммерческими предложениями ООО "Закарпатгаз Сбыт" юридические лица могут ознакомиться на сайте компании", - говорится в сообщении.

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Закарпатская область Газ
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