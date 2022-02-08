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"Закарпатгаз Збут" нарощує обсяги постачання електроенергії юридичним особам

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Закарпатська область, Вівторок 08 лютого 2022 15:53
"Закарпатгаз Збут" нарощує обсяги постачання електроенергії юридичним особам Фото: опора лінії електропередач (РБК-Украина)
Автор: Марія Тарариєва

Станом на 1 лютого ТОВ "Закарпатгаз Збут", що працює під брендом "Твій газзбут", постачає електроенергію 188 юридичним особам. З них – 108 бюджетних установ та 80 підприємств.

Про це повідомляє прес-служба "Закарпатгаз Збуту".

Більша частина підприємств використовують пакетну послугу "Газ + Електроенергія".

"ТОВ "Закарпатгаз Збут" нарощує обсяги постачання електроенергії юридичним особам. Окрім "бюджетників", нашими клієнтами є підприємства, що працюють у сферах обслуговування, транспорту, торгівлі, будівництва, сільського господарства. Наразі 58% бізнес-клієнтів компанії обрали для себе пакет "Газ + Електроенергія", - зазначила директорка ТОВ "Закарпатгаз Збут" Вікторія Томинець.

У компанії зазначають, що комплексна послуга від ТОВ "Закарпатгаз Збут" економить бізнесу час та ресурси, адже клієнт взаємодіє з одним персональним менеджером, який консультує з питань постачання і газу, і електроенергії. Компанія пропонує юридичним особам різноманітні комерційні пропозиції на основі індивідуальних домовленостей та прозорих тарифів.

Серед переваг співпраці з ТОВ "Закарпатгаз Збут" в компанії називають:

  • сплата за послугу з постачання електроенергії та послугу з її розподілу одним рахунком;
  • відсутність плати за небаланси;
  • дозамовлення обсягів в періоді споживання;
  • гнучкий графік оплат;
  • консультативна підтримка персональним менеджером 24/7.

"З комерційними пропозиціями ТОВ "Закарпатгаз Збут" юридичні особи можуть ознайомитися на сайті компанії", - йдеться у повідомленні.

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Закарпатська область Газ
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