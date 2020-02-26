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"Закарпатгаз Сбыт": клиенты компании накопили долгов на 1,1 млрд гривен

Новости » Энергетика     26.02.2020 - 18:58
"Закарпатгаз Сбыт": клиенты компании накопили долгов на 1,1 млрд гривен
Иллюстративное фото (УНИАН)

С начала 2020 года отключены от газоснабжения 352 потребителя

Незначительное уменьшение задолженности за потребленный газ в Закарпатской области наблюдается по состоянию на начало февраля 2020 года. По сравнению с началом прошлого года, цифра уменьшилась на 7% и составила 1 млрд 138 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Всего за использованный газ задолжали жители городов Ужгород, Мукачево, Виноградов и Виноградовского района. По словам пресс-службы, в случае просроченной задолженности свыше 2-3 месяца потребителей отключают от газоснабжения.

"Общая задолженность потребителей, отключенных от газоснабжения, составляет более 42 млн гривен. На сегодня их количество составляет 6190 потребителей", - сообщила директор ООО "Закарпатгаз Сбыт" Виктория Томинець.

В пресс-службе отметили, что с начала 2020 года отключены от газоснабжения 352 потребителя, задолженность которых составляет 2 млн 641 тыс гривен.

"Снижение стоимости газа позволит закарпатцам улучшить состояние расчетов за потребленный газ, - утверждает директор ООО "Закарпатгаз Сбыт" Виктория Томинець.

"В феврале стоимость газа для закарпатцев снизилась на 15%. Теперь 1 куб. м газа будет стоить 5,005 гривен. Речь идет о стоимости самого газа, не учитывая стоимости его доставки (распределения)", - говорится в сообщении.

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