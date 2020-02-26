"Закарпатгаз Збут": клієнти компанії накопичили боргів на 1,1 млрд гривень

Ілюстративне фото (УНІАН)

З початку 2020 року відключено від газопостачання 352 споживача

Незначне зменшення заборгованості за спожитий газ у Закарпатській області спостерігається станом на початок лютого 2020 року. Порівняно з початком минулого року, цифра зменшилася на 7% і становить 1 млрд 138 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Найбільше за використаний газ боргують мешканці міст Ужгород, Мукачево, Виноградів та Виноградівського району. За словами прес-служби, у випадку протермінованої заборгованості понад 2-3 місяці споживачів відключають від газопостачання.

"Загальна заборгованість споживачів, відключених від газопостачання, становить понад 42 млн гривень. На сьогодні їх кількість становить 6190 споживачів", - повідомила директор ТОВ "Закарпатгаз Збут" Вікторія Томинець.

У прес-службі зазначили, що з початку 2020 року відключено від газопостачання 352 споживача, заборгованість яких становить 2 млн 641 тис гривень.

"Зниження вартості газу дасть змогу закарпатцям покращити стан розрахунків за спожитий газ, - стверджує директорка ТОВ "Закарпатгаз Збут" Вікторія Томинець.

"У лютому вартість газу для закарпатців знизилася на 15%. Тепер 1 куб. м газу коштуватиме 5,005 гривень. Йдеться про вартість самого газу, не враховуючи вартості його доставки (розподілу)", - йдеться у повідомленні.