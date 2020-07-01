"Закарпатгаз Сбыт": формирование ресурса газа для населения после 1 июля остается нерешенным

ООО "Закарпатгаз Сбыт" обратился в Министерство энергетики Украины с просьбой принять все возможные меры для недопущения срывов в поставках природного газа закарпатцам.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Как известно, 1 июля 2020 в соответствии с Постановлением Кабинета Министров №867 от 19.10.2018 года заканчивается период действия специальных обязанностей по поставкам природного газа населению по регулируемым ценам. В течение действия ПСО НАК "Нафтогаз Украины" обязан формировать ресурс газа для обеспечения потребностей населения ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что вопрос формирования ресурса природного газа для обеспечения потребностей населения после 1 июля 2020 пока остается нерешенным. Правительство до сих пор не установило четких и прозрачных механизмов, с помощью которых поставщики природного газа для населения смогут иметь равный доступ на рыночных условиях к ресурсу АО "Укргаздобыча".

"По нашему мнению, потребности населения необходимо покрыть за счет ресурса, добываемого АО "Укргаздобыча" и является достаточным для обеспечения этой категории потребителей. В частности, объем потребления газа бытовыми потребителями составляет в год 8 млрд кубометров, а объем добычи газа АО" Укргаздобыча " 14,9 млрд кубометров ", - говорится в сообщении.

С целью обеспечения непрерывного газоснабжения для наиболее уязвимой категории потребителей - населения - и недопущения кризисной ситуации на рынке природного газа ООО "Закарпатгаз Сбыт" обратился к крупнейшей газодобывающей компании страны АО "Укргаздобыча" с предложением заключить договор купли-продажи природного газа на период июль 2020 - март 2021.

"От начала 2020 года цена природного газа снизилась более чем вдвое и низкий уровень цен на газ был одной из предпосылок открытия рынка и внедрения рыночных цен для населения. На фоне пандемии COVID-19, спада промышленного производства и в целом уровня потребления энергоресурсов в стране ожидалось, что цена на природный газ не будет повышаться в ближайшие месяцы. по этой причине в компании обеспокоены тем, что НАК "Нафтогаз Украины" вышел на рынок с предложением для коммерческих потребителей закупать природный газ в июле по цене, значительно выше, чем была в июне ", - говорится в сообщении.