"Закарпатгаз Сбыт" в этом году рассчитался с "Нафтогазом" на 144%

Газовая труба (kmu.gov.ua)

За январь-июль 2020 года ООО "Закарпатгаз Сбыт" рассчитался с "Нафтогазом" на 144%. Остается непогашенной задолженность за прошлые годы.

Об этом сообщила директор "Закарпатгаз Сбыта" Виктория Томинець.

"За 7 месяцев 2020 года ООО "Закарпатгаз Сбыт" купил у НАК "Нафтогаз Украины" 103,5 млн кубометров газа на 447,4 млн гривен. Взамен мы перечислили государственной компании 645,2 млн гривен, что составляет 144%", - отметила Виктория Томинець.

По ее словам, остается непогашенной задолженность за прошлые годы, которая по состоянию на 1 августа 2020 года составляет 757,3 миллионов гривен.

"Основными причинами этой задолженности является неуплата за приведение объемов использованного газа к стандартным условиям бытовыми потребителями за период 2015-2018 годов, заниженные нормы потребления и долг населения, который на 1 августа составляет 802,7 млн гривен", - говорится в сообщении.