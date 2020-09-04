"Закарпатгаз Збут" у цьому році розрахувався з "Нафтогазом" на 144%

Газова труба (kmu.gov.ua)

За січень-липень 2020 року ТОВ "Закарпатгаз Збут" розрахувався з "Нафтогазом" на 144%. Залишається непогашеною заборгованість за минулі роки.

Про це повідомила директорка "Закарпатгаз Збуту" Вікторія Томинець.

"За 7 місяців 2020 року ТОВ "Закарпатгаз Збут" купив у НАК "Нафтогаз України" 103,5 млн кубометрів газу на 447,4 млн гривень. Натомість ми перерахували державній компанії 645,2 млн гривень, що складає 144%", - зазначила Вікторія Томинець.

За її словами, залишається непогашеною заборгованість за минулі роки, яка станом на 1 серпня 2020 року складає 757,3 мільйонів гривень.

"Основними причинами цієї заборгованості є несплата за приведення обсягів використаного газу до стандартних умов побутовими споживачами за період 2015-2018 років, занижені норми споживання та борг населення, який на 1 серпня складає 802,7 млн гривень", - йдеться у повідомленні.