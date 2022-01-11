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"Закарпатгаз Сбыт": бизнес все чаще выбирает пакетное предложение "газ+электроэнергия"

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Закарпатская область, Вторник 11 января 2022 16:29
"Закарпатгаз Сбыт": бизнес все чаще выбирает пакетное предложение "газ+электроэнергия" Фото: газовый вентиль (kmu.gov.ua)
Автор: Мария Тарарыева

ООО "Закарпатгаз Сбыт", работающее под брендом "Твой газсбыт", является поставщиком энергоресурсов почти для 267 тысяч бытовых потребителей и около 3 тысяч предприятий и организаций. В течение 2021 года компания поставила своим клиентам-юридическим лицам более 12,7 млн кубометров газа и 1,2 млн кВтч электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба "Закарпатгаз Сбыта".

"Бизнес все чаще выбирает пакетное предложение "Газ+Электроэнергия". В настоящее время эта опция активирована для более чем 40 юридических лиц промышленного сектора. Таким образом, клиент экономит свое время и ресурсы, ведь взаимодействует с одним персональным менеджером, который помогает решать вопросы по поставкам обоих видов энергоресурсов", – отметила директор ООО "Закарпатгаз Сбыт" Виктория Томинец.

По ее словам, ООО "Закарпатгаз Сбыт" расширяет клиентский портфель в сегменте продаж электроэнергии. К началу 2022 года количество клиентов компании, покупающих этот энергоресурс, возросло до 170 юридических лиц, в том числе 95 бюджетных учреждений.

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