"Закарпатгаз Сбыт": бизнес все чаще выбирает пакетное предложение "газ+электроэнергия"

ООО "Закарпатгаз Сбыт", работающее под брендом "Твой газсбыт", является поставщиком энергоресурсов почти для 267 тысяч бытовых потребителей и около 3 тысяч предприятий и организаций. В течение 2021 года компания поставила своим клиентам-юридическим лицам более 12,7 млн кубометров газа и 1,2 млн кВтч электроэнергии.

"Бизнес все чаще выбирает пакетное предложение "Газ+Электроэнергия". В настоящее время эта опция активирована для более чем 40 юридических лиц промышленного сектора. Таким образом, клиент экономит свое время и ресурсы, ведь взаимодействует с одним персональным менеджером, который помогает решать вопросы по поставкам обоих видов энергоресурсов", – отметила директор ООО "Закарпатгаз Сбыт" Виктория Томинец.

По ее словам, ООО "Закарпатгаз Сбыт" расширяет клиентский портфель в сегменте продаж электроэнергии. К началу 2022 года количество клиентов компании, покупающих этот энергоресурс, возросло до 170 юридических лиц, в том числе 95 бюджетных учреждений.