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"Закарпатгаз Збут": бізнес все частіше обирає пакетну пропозицію "газ + електроенергія"

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Закарпатська область, Вівторок 11 січня 2022 16:29
"Закарпатгаз Збут": бізнес все частіше обирає пакетну пропозицію "газ + електроенергія" Фото: газовий вентиль (kmu.gov.ua)
Автор: Марія Тарариєва

ТОВ "Закарпатгаз Збут", що працює під брендом "Твій газзбут", є постачальником енергоресурсів майже для 267 тисяч побутових споживачів і близько 3 тисяч підприємств і організацій. Протягом 2021 року компанія поставила своїм клієнтам-юридичним особам понад 12,7 млн кубометрів газу і 1,2 млн кВтг електроенергії.

Про це повідомляє прес-служба "Закарпатгаз збуту".

"Бізнес все частіше вибирає пакетну пропозицію "Газ + електроенергія". В даний час ця опція активована для більш ніж 40 юридичних осіб промислового сектора. Таким чином, клієнт економить свій час і ресурси, адже взаємодіє з одним персональним менеджером, який допомагає вирішувати питання щодо постачання обох видів енергоресурсів", – зазначила директор ТОВ "Закарпатгаз Збут" Вікторія Томинець.

За її словами, ТОВ "Закарпатгаз Збут" розширює клієнтський портфель у сегменті продажів електроенергії. До початку 2022 року кількість клієнтів компанії, що купують цей енергоресурс, зросла до 170 юридичних осіб, у тому числі 95 бюджетних установ.

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Закарпатська область Газ
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