"Закарпатгаз Сбыт": 4 тысячи клиентов снизили расходы благодаря равномерным платежам

Бытовые клиенты ООО "Закарпатгаз Сбыт", работающего под брендом "Твий газзбут", получают преимущество от тарифа "Твой газ равномерный платеж" в текущем отопительном сезоне, уплачивая одинаковые суммы ежемесячно, независимо от объемов потребления газа.

За потребленное в ноябре голубое топливо около 4 тысяч клиентов, перешедших на тариф "Твой газ Равномерный платеж", заплатят в общей сложности на 2,4 млн гривен меньше, чем уплатили бы при расчете за фактическое потребление.

"Тариф "Твой газ Равномерный платеж" уменьшает нагрузку на семейный бюджет потребителей в самые холодные месяцы. В среднем, на одну семью уменьшение расходов в ноябре составило 600 гривен, что позволяет использовать эти средства на другие нужды. А это значит, что новый продукт нашей компании работает и выгоден для клиентов", – отметила директор ООО "Закарпатгаз Сбыт" Виктория Томинец.

Она напомнила, что цена в тарифе "Твой газ Равномерный платеж" зафиксирована до 30 апреля 2022 года и составляет 7,99 гривен за кубометр газа.