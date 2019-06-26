ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Закарпатгаз Сбыт": почти 4 тыс. клиентов компании пользуются Viber-ботом

Новости » Энергетика    26.06.2019 - 16:40
"Закарпатгаз Сбыт": почти 4 тыс. клиентов компании пользуются Viber-ботом
Иллюстративное фото (УНИАН)

Сервис создан для бытовых потребителей

Клиенты компании "Закарпатгаз Сбыт" имеют возможность платить за газ с помощью онлайн-сервиса Viber-бот. В нем уже зарегистрировано почти 4 тыс. закарпатцев. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что способ оплаты за газ через Viber имеет ряд преимуществ. В частности, возможность мгновенной оплаты из любой точки мира в режиме 24/7, отсутствие очередей, отчетность, простота оплаты, безопасность денежных операций.

"Темпы современной жизни требуют от различных компаний быть гибкими и клиентоориентированными. ООО "Закарпатгаз Сбыт" с помощью сервиса Viber-бот предлагает облегчить жизнь не только себе, но и своим близким. Ведь в вайбере можно зарегистрировать до 5 лицевых счетов и, таким образом, помочь родителям, бабушкам-дедушкам и другим родственникам в почтенном возрасте", — отметила директор ООО "Закарпатгаз Сбыт" Виктория Томинець.

С помощью этого сервиса потребитель также может передать показания за потребленный газ, просмотреть текущее состояние расчетов, историю оплат и показаний счетчика.

"Я веду активный образ жизни и очень ценю свое время. Поэтому даже выйти с квитанцией в банк , чтобы оплатить услуги, иногда не получается. Очень рада, что представители компании рассказали о возможности оплаты за газ через этот сервис. С удовольствием зарегистрировалась и буду пользоваться постоянно", — отметила ужгородка Ольга Слава, которой работники компании помогли зарегистрироваться в сервисе.

В компании также добавили, что сервис создан для бытовых потребителей. Для регистрации следует указать номер лицевого счета и сумму последнего платежа за газ (или номер счетчика газа).

"Сумыгаз" бесплатно заменил 2,5 тыс. счетчиков газа "Хмельницкгаз" ввел дополнительные сервисы для передачи данных счетчика
Новости Украины Закарпатьегаз
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь