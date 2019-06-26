"Закарпатгаз Сбыт": почти 4 тыс. клиентов компании пользуются Viber-ботом

Иллюстративное фото (УНИАН)

Сервис создан для бытовых потребителей

Клиенты компании "Закарпатгаз Сбыт" имеют возможность платить за газ с помощью онлайн-сервиса Viber-бот. В нем уже зарегистрировано почти 4 тыс. закарпатцев. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что способ оплаты за газ через Viber имеет ряд преимуществ. В частности, возможность мгновенной оплаты из любой точки мира в режиме 24/7, отсутствие очередей, отчетность, простота оплаты, безопасность денежных операций.

"Темпы современной жизни требуют от различных компаний быть гибкими и клиентоориентированными. ООО "Закарпатгаз Сбыт" с помощью сервиса Viber-бот предлагает облегчить жизнь не только себе, но и своим близким. Ведь в вайбере можно зарегистрировать до 5 лицевых счетов и, таким образом, помочь родителям, бабушкам-дедушкам и другим родственникам в почтенном возрасте", — отметила директор ООО "Закарпатгаз Сбыт" Виктория Томинець.

С помощью этого сервиса потребитель также может передать показания за потребленный газ, просмотреть текущее состояние расчетов, историю оплат и показаний счетчика.

"Я веду активный образ жизни и очень ценю свое время. Поэтому даже выйти с квитанцией в банк , чтобы оплатить услуги, иногда не получается. Очень рада, что представители компании рассказали о возможности оплаты за газ через этот сервис. С удовольствием зарегистрировалась и буду пользоваться постоянно", — отметила ужгородка Ольга Слава, которой работники компании помогли зарегистрироваться в сервисе.

В компании также добавили, что сервис создан для бытовых потребителей. Для регистрации следует указать номер лицевого счета и сумму последнего платежа за газ (или номер счетчика газа).