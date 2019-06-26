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"Закарпатгаз Збут": майже 4 тис. клієнтів компанії користуються Viber-ботом

Новини » Енергетика    26.06.2019 - 16:40
"Закарпатгаз Збут": майже 4 тис. клієнтів компанії користуються Viber-ботом
Ілюстративне фото (УНІАН)

Сервіс створено для побутових споживачів

Клієнти компанії "Закарпатгаз Збут" мають можливість сплачувати за газ за допомогою онлайн-сервісу Viber-бот. В ньому вже зареєстровано майже 4 тис. закарпатців. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що спосіб оплати за газ через Viber має ряд переваг. Зокрема, можливість миттєвої оплати з будь-якої точки світу у режимі 24/7, відсутність черг, звітність, простота оплати, безпека грошових операцій.

"Темпи сучасного життя вимагають від різних компаній бути гнучкими та клієнторієнтованими. ТОВ "Закарпатгаз Збут" за допомогою сервісу Viber-бот пропонує полегшити життя не тільки собі, але й своїм близьким. Адже у вайбері можна зареєструвати до 5 особових рахунків і, таким чином, допомогти батькам, бабусям-дідусям та іншим родичам у поважному віці", — зазначила директор ТОВ "Закарпатгаз Збут" Вікторія Томинець.

За допомогою цього сервісу споживач також може передати показники за спожитий газ, переглянути поточний стан розрахунків, історію оплат і показань лічильника.

"Я веду активний спосіб життя і дуже ціную свій час. Тому навіть вийти з квитанцією у банк , аби сплатити за послуги, інколи не виходить. Дуже рада, що представники компанії розповіли про можливість оплати за газ через цей сервіс. Із задоволенням зареєструвалася і користуватимуся постійно", — зазначила ужгородка Ольга Слава, якій працівники компанії допомогли зареєструватися у сервісі.

В компанії також додали, що сервіс створено для побутових споживачів. Для реєстрації слід вказати номер особового рахунку та суму останнього платежу за газ (або номер лічильника газу).

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