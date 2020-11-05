"Закарпатгаз" призывает пользоваться онлайн сервисами, чтобы уберечься от COVID-19

Газовый вентиль (dtek.com)

Речь идет как о передаче показателей счетчиков, так и оплату за услугу по распределению

Почти 400 новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировали врачи в Закарпатье. Всего такой диагноз установлен почти 16 тысячам закарпатцев. В связи с этим руководство АО "Закарпатгаз" обращается к потребителям газа с просьбой максимально использовать онлайн-сервисы, которые помогают решать вопросы дистанционно.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Обязательную плату за услугу по распределению газа дистанционно осуществляют почти 40 тысяч потребителей. Это 15% от общего количества домовладений в области, которые используют в быту природный газ.

"Таким образом не только сокращается время на осуществление оплат, но и уменьшается количество социальных контактов, что очень важно в этот критический в эпидемиологическом отношении период", - пояснила начальник отдела продаж АО "Закарпатгаз" Виктория Самойлова.

Оплатить услугу по распределению можно с помощью таких онлайн-сервисов 104.uа, как Личный кабинет, Viber-бот, 104.Mobile.

"Личный кабинет" можно зарегистрировать, позвонив в Контакт-центр по номеру: 067-01-03-104 и сообщив оператору номер лицевого счета, что указан на каждой квитанции. В этом сервисе необходимо выбрать вкладку "Оплатить", а затем - тип платежа "За доставку газа". На сайте, что появится, необходимо ввести номер своей карты и электронный адрес. После ввода данных нажать кнопку "Оплатить". Чтобы получить квитанцию об оплате – надо снова ввести адрес своей электронной почты.

"Вайбер-бот 7104 является одним из самых популярных среди потребителей газа. С его помощью можно передавать показания счетчиков, просматривать историю, проверять начисления и архив платежей, загружать квитанции и платить как за газ, так и за распределение газа. Специфика оплаты в этом сервисе тоже доступна для понимания каждому. В диалоге с ботом необходимо выбрать вкладку "Платежи", ввести номер лицевого счета и нажать "Да". Далее - подтвердить, что это именно ваш счет, нажать кнопку "Оплатить" и выбрать сумму оплаты. Подтвердить сумму оплаты и выбрать одну из предложенных платежных систем", - говорится в сообщении.

Кроме того, в 2 клика можно оплатить за доставку газа через мобильное приложение 104.Mobile. Или же воспользоваться одним из доступных онлайн-банкингов: Ощад 24/7, Приват 24, Монобанк др.

В случае каких-либо затруднений потребители могут обращаться за консультациями по телефонам Контакт-центра.

"То, что в период карантина не нужно платить за коммунальные услуги - миф. Мы выражаем благодарность тем потребителям, которые платят за услугу по распределению. Ведь эти средства крайне необходимы для обеспечения безаварийного и постоянного газоснабжения в области, своевременных выездов аварийщиков на вызовы граждан, обследование и ремонт газовых сетей, оплату работу персонала и прочее", - пояснила коммерческий директор АО "Закарпатгаз" Юлия Соколова.

В пресс-службе отметили, что сейчас долг за услугу распределения (доставки) в Закарпатской области составляет 25 млн гривен. При этом более 19 тысяч потребителей не заплатили за нее ни разу.