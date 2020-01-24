"Закарпатгаз": за потребленный в январе газ потребители получат два счета

Начиная с января закарпатцы будут платить за газ двумя отдельными счетами. Один из них будет поступать от поставщика газа, и будет касаться оплаты за фактически потребленный газ, а второй – от оператора ГРС (АО "Закарпатгаз") за услугу распределения (доставки) газа. Об этом сообщает пресс-служба "Закарпатгаза".

Тариф за доставку для оператора АО “Закарпатгаз”, как и для других аналогичных компаний, установила Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг. Для АО “Закарпатгаз” этот тариф составляет 1,04 гривен без НДС (1,25 гривен с НДС) за 1 куб. м газа.

"Такие меры - требование времени и европейского сообщества. Ведь именно обособление платы за доставку газа значительно упрощает выбор поставщика (продавца) газа. Этот процесс начался еще в 2015 году, когда был принят закон “О рынке природного газа”, устанавливающий принцип свободного выбора поставщика", - прокомментировала коммерческий директор АО "Закарпатгаз" Юлия Соколова.

По словам пресс-службы, платеж за доставку газа никоим образом не зависит от рыночных колебаний. Он рассчитывается, исходя из реального объема потребления газа за предыдущий газовый год. Газовым годом называют период с 1 октября одного года по 31 сентября следующего.

"Услуги распределения включают в себя транспортировку газа распределительными газопроводами, учет газа, ремонт, замену и обслуживание газопроводов, аварийное обслуживание, поверку и замену неисправных счетчиков, обслуживание в Центрах обслуживания клиентов и тому подобное", - сказала Юлия Соколова.

В пресс-службе отметили, что ежемесячный платеж за доставку газа будет одинаковым и неизменным, в отличие от цены самого газа, которая может изменяться ежемесячно или ежеквартально. А потому даже зимой, когда потребители значительно увеличивают использование газа, он остается постоянным.

"По данным опроса, который провели специалисты Киевского международного института социологии, в отопительный сезон 27% потребителей платят за потребленный газ свыше 2000 гривен в месяц. Благодаря новой системе тарифов они смогут уменьшить затраты, поскольку стоимость доставки газа, они будут платить на протяжении года равными частями", - пояснила коммерческий директор АО "Закарпатгаз" Юлия Соколова.

За декабрь 2019 года закарпатцы еще получат квитанции без разделения, в которой показаны 4 составляющие стоимости газа.