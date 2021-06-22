"Закарпатгаз": потребители должны заключить договоры на техобслуживание газовых сетей

"Сейчас "Закарпатгаз" начал заключать договоры с потребителями на проведение техобслуживания газовых систем. Соответствующий типовой договор уже разработала НКРЕКП", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, необходимость своевременной проверки газовых сетей касается абсолютно всех домов, независимо от формы управления (ОСМД, ЖРЕРи, КП, БК и др).

"Наше предприятие предлагает своим клиентам заключить договор на техническое обслуживание внутренних сетей – его стоимость составляет 300 гривен на весь год. Такого разового осмотра систем вполне достаточно для того, чтобы потребитель был уверен в своей безопасности", - объясняет начальник отдела технического обслуживания АО "Закарпатгаз" Виктор Русин.

В пресс-службе отметили, что в стоимость такого технического обслуживания входит:

обследование газовой сети на предмет возможных утечек газа от ввода в дом (квартиру) к газовому прибору;

приборный контроль на плотность соединений газопроводов;

осмотр и проверку герметичности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции дома;

проверка работоспособности и смазки запорных устройств, установленных на газопроводах;

устранение утечек на муфтовых соединениях.

"Лето - лучшее время для проведения технического осмотра сетей, пока нет значительной нагрузки на газовые коммуникации", - говорится в сообщении.