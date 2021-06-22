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"Закарпатгаз": потребители должны заключить договоры на техобслуживание газовых сетей

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Закарпатская область, Вторник 22 июня 2021 13:12
"Закарпатгаз": потребители должны заключить договоры на техобслуживание газовых сетей Газовый вентиль (dtek.com)
Автор: Мария Тарарыева

Почти 205 тысяч частных домов и 72 тысячи квартир в Закарпатской области обязаны провести техническое обслуживание газовых систем. По закону ответственность за внутренние сети и газовое оборудование в квартирах и частных домах несут их владельцы.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Закарпатгаз".

"Сейчас "Закарпатгаз" начал заключать договоры с потребителями на проведение техобслуживания газовых систем. Соответствующий типовой договор уже разработала НКРЕКП", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, необходимость своевременной проверки газовых сетей касается абсолютно всех домов, независимо от формы управления (ОСМД, ЖРЕРи, КП, БК и др).

"Наше предприятие предлагает своим клиентам заключить договор на техническое обслуживание внутренних сетей – его стоимость составляет 300 гривен на весь год. Такого разового осмотра систем вполне достаточно для того, чтобы потребитель был уверен в своей безопасности", - объясняет начальник отдела технического обслуживания АО "Закарпатгаз" Виктор Русин.

В пресс-службе отметили, что в стоимость такого технического обслуживания входит:

  • обследование газовой сети на предмет возможных утечек газа от ввода в дом (квартиру) к газовому прибору;
  • приборный контроль на плотность соединений газопроводов;
  • осмотр и проверку герметичности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции дома;
  • проверка работоспособности и смазки запорных устройств, установленных на газопроводах;
  • устранение утечек на муфтовых соединениях.

"Лето - лучшее время для проведения технического осмотра сетей, пока нет значительной нагрузки на газовые коммуникации", - говорится в сообщении.

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газ Закарпатская область
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